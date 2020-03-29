В «Екатеринбург-ЭКСПО» организуют госпиталь для зараженных коронавирусом

В стенах выставочного центра «ЭКСПО» в Екатеринбурге в рамках учений по борьбе с распространением коронавируса развернули госпиталь. Об этом URA.RU рассказал гендиректор МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов.
«На сегодняшний день проходят учения. Какие дальнейшие будут планы, мне неизвестно — этим занимаются компетентные ведомства. Сейчас отрабатывается возможность размещения мобильного госпиталя для создания карантинной зоны при ухудшении эпидемиологической обстановки с короновирусом на территории Свердловской области и Екатеринбурга. Предполагается, что в центре смогут поместиться три тысячи коек, но на данный момент процесс еще идет, подсчитать, что получилось в итоге, пока сложно», — рассказал в беседе с агентством Данилов.
По его словам, учения проводят министерство общественной безопасности и министерство здравоохранения Свердловской области. В региональном минздраве URA.RU рассказали, что не участвовали в данном мероприятии и попросили обратиться в Департамент информационной политики. Там, в свою очередь, от комментариев отказались.
По данным Роспотребнадзора по Свердловской области на 29 марта, в регионе 24 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус», один человек выздоровел. Почти все зараженные находятся в ГКБ №40. Одна из заболевших, 75-летняя женщина, находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
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