Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы во время коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян воздержаться от посещения храмов на фоне пандемии коронавируса. Такое заявление он сделал во время проповеди в храме Христа Спасителя.
«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской», — цитирует его РИА «Новости». По его словам, история этой христианской святой показывает, что «можно спастись», не посещая храм.
Согласно житию Марии Египетской, она не смогла войти в храм Гроба Господня, поскольку хотела посетить его не с благочестивыми помыслами. После этого она поменяла свою жизнь: приняла причастие, перешла Иордан и провела в пустыне 47 лет в одиночестве, посвятив себя молитвам и посту.
Ранее стало известно, что в храмах Югры проходят богослужения с участием прихожан, несмотря на запрет главы региона Натальи Комаровой. Такое решение губернатор приняла для борьбы с распространением коронавируса. Согласно сайту coronavirus-monitor, в России уже более 1,5 тысячи заразившихся коронавирусом, восемь человек умерли, 67 — выздоровели. Всего в мире уже более 682 тысяч заболевших, почти 150 тысяч выздоровели, чуть больше 31 тысячи пациентов умерли.
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