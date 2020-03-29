Врачи: россияне сами усугубляют ситуацию с коронавирусом, поскольку игнорируют карантин

Прогнозировать спад пандемии коронавируса в России пока рано, поскольку немалая часть населения не соблюдает банальных карантинных мер. Такое мнение URA.RU озвучил военный врач, председатель исполкома астраханского отделения движения «Сильная Россия» Сергей Кодюшев.
«К сожалению, несмотря на объективные и вполне достаточные меры, которые были объявлены в нашей стране для предотвращения распространения инфекции, эти меры игнорируются целым кругом населения. Люди, приезжая из-за границы, не изолируются, не говорят, что потенциально опасны. Они ходят по друзьям, родственникам, передвигаются из региона в регион. Сейчас, когда по всей стране объявлен карантин, россияне продолжают гулять в парках, выезжают на шашлыки. Это все создает более тяжелый прогноз, чем он бы мог быть в России», — сказал Кодюшев.
Ранее, что пик заболеваемости коронавирусом в России произойдет через месяц, предполагал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Однако о каком количестве заболевших пойдет речь, профессор не уточнил. «Прогноз по пику эпидемии коронавируса приблизительный, он может быть неточным. Сложно сейчас переводить это в цифры — сколько по результату в России будет заболевших коронавирусом», — сказал в беседе с журналистом агентства Альтштейн.
Не торопится делать прогнозы и Кодюшев, поскольку считает, что число носителей вируса может быть намного выше, чем приводится сейчас в статистике. «Мы считаем заболевшими тех, кто обратился к врачу, получил положительный тест. На самом деле, примерно 70% населения получит активный иммунитет против коронавируса либо бессимптомно совсем, либо с симптомами легкой простуды», — заключил он.
За последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса, зафиксировано четыре смерти, выздоровели 15 человек. Всего на данный момент в стране выявлено 1 534 случая коронавируса в 65 регионах.
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