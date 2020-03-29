28 марта 2020
27 марта 2020

СКР проверит свердловчанку, которая хвасталась, что не ушла на карантин после поездки в Таиланд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На странице Бушуевой много фотографий из ТаиландаФото: Анастасия Бушуева, Instagram
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Следственном комитете Свердловской области отреагировали на заметку URA.RU «На Урале женщина хвастается в Сети, как после поездки Таиланд избежала карантина» и начали проверку. Ранее по поручению прокуратуры полиция начала поиски жительницы Алапаевска (Свердловская область) Анастасии Бушуевой.

«Следственным отделом по городу Алапаевск организована доследственная проверка по сообщению в сети Интернет о том, что жительница Алапаевска вернулась домой после путешествия в Таиланд, заявляя при этом посетителям страницы в одной из социальных сетей, что не намерена проходить медицинское обследование в режиме карантина на предмет возможного заражения коронавирусной инфекцией», — сообщил URA.RU Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

В ходе проведения проверки следователи намерены опросить Бушуеву и ее родственников, знакомых, решить вопрос о направлении ее на медобследование, по итогам действий (бездействия) женщины будет дана правовая оценка.

Ранее URA.RU сообщало, что Анастасия Бушуева на своей странице в Instagram выложила видео, в котором похвасталась, что недавно вернулась из Таиланда, но на карантин не ушла. Увидевшие запись жители Алапаевска подтвердили, что видели ее в общественных людных местах, а также в спортзале и кафе.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также telegram-канале «Екатеринбург. Коронавирус»

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...