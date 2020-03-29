Почти половина больных коронавирусом в тяжелой форме — моложе 40 лет

Около 40% москвичей с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, — младше 40 лет. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные московским оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«Болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых. 46% заболевших в Москве — люди в возрасте от 35 до 64 лет. 33,5% — пациенты в возрасте от 18 до 34 лет», — приводит «Ридус» выдержку из сообщения оперштаба. Еще 5,5% приходится на детей, а 15% — на больных старше 65 лет.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России было обнаружено 270 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. 197 из них было зафиксировано в Москве, а 27 — в Подмосковье. Кроме того, резко выросло число россиян, у которых подозревают коронавирус. На столицу приходится более тысячи зараженных из 1534 случаев по всей стране.
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