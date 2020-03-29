В России уже более 1,5 тысячи заболевших коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 29 марта, — 109-й день с момента обнаружения коронавируса и 19-й — с объявления пандемии.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в мире зарегистрировано 683 010 случаев заражения (+13 993 за день), 145 614 случаев излечения (+1 334), 32 104 смерти (+1232).

По числу зараженных лидируют США (124 763 человек). На втором месте Италия (92 472), потом идут Китай (82 120), Испания (78 797) и Германия (58 247).

По какому сценарию распространяется COVID-19 в РФ?

Существует три сценария распространения коронавируса: «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, «итальянский», когда остановить ее не удается, и «американский», когда долгое время было небольшое число заболевших, а потом начался резкий рост.

По последним данным, в России зафиксировано 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 64 пациента выздоровели. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что смертность от коронавируса в России будет расти, тем самым не исключается «американский» сценарий.

В России растет число заболевших Инфографика: URA.RU

Что происходит в России?

40% москвичей, у которых тяжелая форма коронавируса, младше 40 лет. При этом считается, что хуже всего переносят болезнь люди пожилого возраста.

Президент России Владимир Путин утвердил поручения для поддержки россиян в связи с пандемией коронавируса. Необходимые льготы, в частности пособие на детей младше трех лет и увеличение пособия по безработице, глава государства анонсировал в своем обращении к жителям страны 25 марта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала россиян, которые уехали из страны и не поддерживали ее, а теперь хотят вернуться на родину из-за коронавируса. По ее словам, эти люди развивали бизнес в других государствах, а как только иностранные государства от них отвернулись, сразу же решили вернуться в Россию.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов. По его словам, он бы никогда не сделал такое заявление, если бы не пример святой Марии Египетской, которая провела большую часть жизни, изолировавшись в пустыне.

На Урале жительница Алапаевска, вернувшаяся из Таиланда, похвасталась в соцсетях, что избежала карантина. Она рассказала, что ее семья вылетела из страны за день до объявления карантина. В результате региональный СКР организовал проверку по данному инциденту.

Ходить в продуктовые магазины и другие места массового скопления людей надо в перчатках, а от других посетителей нужно держаться подальше, советует президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль. После посещения магазина он рекомендует обрабатывать руки и телефон антисептиком.

Мошенники не придумывают новые схемы во время пандемии коронавируса, а используют актуальные инфоповоды, отмечают эксперты информационной безопасности. На фоне пандемии коронавируса людей убеждают покупать якобы работающие лекарства или медицинские маски.

Что происходит в мире?

В США зарегистрирована первая смерть ребенка, зараженного коронавирусной инфекцией. Погиб младенец из Чикаго, которому было меньше года, сообщили в департаменте здравоохранения штата Иллинойс.

Что пишут о коронавирусе другие СМИ?

Правительство РФ утвердило список товаров первой необходимости, которыми разрешено торговать во время карантинной недели с 30 марта по 5 апреля. В перечень вошли детские товары, мыло и чистящие средства, санитарно-гигиенические и медицинские изделия, а также зоотовары, бытовые приборы, топливо, стройматериалы и сантехника, пишет «Пятый канал». Магазины, которые продают товары хотя бы одной из представленных категорий, могут торговать и всем остальным.

Власти Китая заявили, что страна победила эпидемию коронавируса, пишет RT. Сейчас в КНР, по официальным данным, менее трех тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19.

Из инфекционной больницы в поселке Коммунарка сбежала пациентка с коронавирусом. Перед тем, как ее задержали, она успела поговорить с несколькими соседями. Теперь им придется сдать анализы на COVID-19, а в доме проведут санобработку.

COVID-19 может жить до 120 часов на бумаге и пластике, а также порядка 96 часов на изделиях из стекла или дерева. Согласно исследованию английских ученых, меньше всего (три часа) вирус может существовать в воздухе и от двух до восьми часов на алюминии.

Что будет дальше?

Эпидемия коронавируса в России не пойдет на спад, поскольку люди не соблюдают карантин. Врачи заявили, что из-за такого отношения граждан к введенным ограничениям прогноз по заболеваемости в РФ постоянно ухудшается.

Пандемия коронавируса повлияет на работу артистов, поскольку обстановка в мире подвигнет людей на переосмысление своих ценностей. По словам музыкального продюсера и супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина, в результате популярность сохранят только действительно талантливые артисты. Тем временем певцы и актеры в условиях карантина осваивают новые виды выступлений, в частности онлайн-концерты.

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