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Губернатор Моор перечислил меры поддержки бизнесу Тюменской области. ВИДЕО

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Пресс-кнференция губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр
Предложенные Александром Моором меры поддержки сэкономят бизнесу миллиарды рублейФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о мерах, которые помогут местному бизнесу справиться с последствиями экономического кризиса и пандемии коронавируса. О предлагаемой поддержке он рассказал в специальном обращении к жителям, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».

Поддержка малого и среднего бизнеса:

  • Снизить ставку по упрощенной системе налогообложения с 6% до 1%;
  • Изменить расчет вмененного дохода, применив поправочный коэффициент в 0,005%;
  • Для предприятий, использующих патентную систему налогообложения, ввести платеж в размере 1 рубля в 2020 году за патент.

Поддержка всех предприятий:

  • Отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса, будут на весь год освобождены от уплаты транспортного и имущественного налогов.

По словам Моора, благодаря таким мерам предприниматели в регионе смогут сэкономить порядка трех миллиардов рублей. Инициатива правительства Тюменской области будет направлена в областную думу и органы местного управления на утверждение.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов также выступил со спецобращением к жителям региона, в котором рассказал о льготах и выплатах, которые помогут гражданам во время пандемии и кризиса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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