Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о мерах, которые помогут местному бизнесу справиться с последствиями экономического кризиса и пандемии коронавируса. О предлагаемой поддержке он рассказал в специальном обращении к жителям, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».
Поддержка малого и среднего бизнеса:
- Снизить ставку по упрощенной системе налогообложения с 6% до 1%;
- Изменить расчет вмененного дохода, применив поправочный коэффициент в 0,005%;
- Для предприятий, использующих патентную систему налогообложения, ввести платеж в размере 1 рубля в 2020 году за патент.
Поддержка всех предприятий:
- Отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса, будут на весь год освобождены от уплаты транспортного и имущественного налогов.
По словам Моора, благодаря таким мерам предприниматели в регионе смогут сэкономить порядка трех миллиардов рублей. Инициатива правительства Тюменской области будет направлена в областную думу и органы местного управления на утверждение.
Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов также выступил со спецобращением к жителям региона, в котором рассказал о льготах и выплатах, которые помогут гражданам во время пандемии и кризиса.
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