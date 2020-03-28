27 марта 2020
26 марта 2020

Артюхов выпустил спецобращение к ямальцам по поводу коронавируса. Главное

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов попросил ямальцев отнестись ответственно к карантинуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступил со специальным обращением к жителям региона, в котором рассказал о мерах, предпринимаемых в ЯНАО в связи с пандемией коронавируса. URA.RU составило список главных тезисов.

Выплаты медикам

  • Стимулирующие выплаты будет получать медперсонал, который контактирует с потенциально больными коронавирусом;
  • Врачи получат доплату в 70 тысяч рублей, средний персонал — в 50 тысяч рублей, младшие медицинские работники — в 30 тысяч рублей.

Продление вахты

  • На некоторых предприятиях Ямала месячная вахта продлена до двух-трех месяцев;

Помощь предпринимателям

  • Поддержку окажут ямальским предпринимателям, работающим в сферах, которые пострадали от вводимых из-за коронавируса ограничений: общепит, гостиницы;
  • В ЯНАО в пять раз снизили упрощенную систему налогообложения (УСН) по доходам в этих сферах;
  • Также в два раза снизили единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
  • Все выплаты за аренду муниципального и государственного имущества отсрочены на полгода;
  • Арендные ставки снижены до минимальных на весь 2020 год;
  • Предприниматели, занимавшие средства в ямальских фондах поддержки, получили отсрочку выплат на полгода.

Детские сады во время карантина

  • Родители, которые будут работать во время карантинной недели, смогут привести детей в дежурные детские сады;
  • Среди таких родителей работники сфер связи, жилищно-коммунального комплекса, правоохранительных органов и органов власти;
  • Вся информация о работе детских садов будет находиться у их заведующих.

В конце обращения Артюхов попросил ямальцев отнестись ответственно к карантину и провести неделю дома с семьями. Также он понадеялся, что жители региона будут помогать людям пожилого возраста.

По официальной информации оперативного штаба ЯНАО, в регионе не отмечено ни одного случая заболевания коронавирусом. При этом в больницах под наблюдением находятся 14 человек, еще 985 — в карантине на самоизоляции.

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