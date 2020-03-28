Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступил со специальным
Выплаты медикам
- Стимулирующие выплаты будет получать медперсонал, который контактирует с потенциально больными коронавирусом;
- Врачи получат доплату в 70 тысяч рублей, средний персонал — в 50 тысяч рублей, младшие медицинские работники — в 30 тысяч рублей.
Продление вахты
- На некоторых предприятиях Ямала месячная вахта продлена до двух-трех месяцев;
Помощь предпринимателям
- Поддержку окажут ямальским предпринимателям, работающим в сферах, которые пострадали от вводимых из-за коронавируса ограничений: общепит, гостиницы;
- В ЯНАО в пять раз снизили упрощенную систему налогообложения (УСН) по доходам в этих сферах;
- Также в два раза снизили единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
- Все выплаты за аренду муниципального и государственного имущества отсрочены на полгода;
- Арендные ставки снижены до минимальных на весь 2020 год;
- Предприниматели, занимавшие средства в ямальских фондах поддержки, получили отсрочку выплат на полгода.
Детские сады во время карантина
- Родители, которые будут работать во время карантинной недели, смогут привести детей в дежурные детские сады;
- Среди таких родителей работники сфер связи, жилищно-коммунального комплекса, правоохранительных органов и органов власти;
- Вся информация о работе детских садов будет находиться у их заведующих.
В конце обращения Артюхов попросил ямальцев отнестись ответственно к карантину и провести неделю дома с семьями. Также он понадеялся, что жители региона будут помогать людям пожилого возраста.
По официальной информации оперативного штаба ЯНАО, в регионе не отмечено ни одного случая заболевания коронавирусом. При этом в больницах под наблюдением находятся 14 человек, еще 985 — в карантине на самоизоляции.
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