Дмитрий Артюхов попросил ямальцев отнестись ответственно к карантину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступил со специальным обращением к жителям региона, в котором рассказал о мерах, предпринимаемых в ЯНАО в связи с пандемией коронавируса. URA.RU составило список главных тезисов.

Выплаты медикам

Стимулирующие выплаты будет получать медперсонал, который контактирует с потенциально больными коронавирусом;

Врачи получат доплату в 70 тысяч рублей, средний персонал — в 50 тысяч рублей, младшие медицинские работники — в 30 тысяч рублей.

Продление вахты

На некоторых предприятиях Ямала месячная вахта продлена до двух-трех месяцев;

Помощь предпринимателям

Поддержку окажут ямальским предпринимателям, работающим в сферах, которые пострадали от вводимых из-за коронавируса ограничений: общепит, гостиницы;

В ЯНАО в пять раз снизили упрощенную систему налогообложения (УСН) по доходам в этих сферах;

Также в два раза снизили единый налог на вмененный доход (ЕНВД);

Все выплаты за аренду муниципального и государственного имущества отсрочены на полгода;

Арендные ставки снижены до минимальных на весь 2020 год;

Предприниматели, занимавшие средства в ямальских фондах поддержки, получили отсрочку выплат на полгода.

Детские сады во время карантина

Родители, которые будут работать во время карантинной недели, смогут привести детей в дежурные детские сады;

Среди таких родителей работники сфер связи, жилищно-коммунального комплекса, правоохранительных органов и органов власти;

Вся информация о работе детских садов будет находиться у их заведующих.

В конце обращения Артюхов попросил ямальцев отнестись ответственно к карантину и провести неделю дома с семьями. Также он понадеялся, что жители региона будут помогать людям пожилого возраста.

По официальной информации оперативного штаба ЯНАО, в регионе не отмечено ни одного случая заболевания коронавирусом. При этом в больницах под наблюдением находятся 14 человек, еще 985 — в карантине на самоизоляции.