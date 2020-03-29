Безработные москвичи получат по 20 тысяч рублей

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Сергей Собянин анонсировал комплекс мер поддержки безработнымФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Безработные москвичи будут получать почти 20 тысяч в месяц. О введении новых мер поддержки говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Теперь жители столицы будут получать еще и региональную выплату по безработице. «Общий размер пособия по безработице и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц», — говорится в обращении мэра. Собянин добавил, что это только первый шаг в комплексе мер поддержки для москвичей, которые могут потерять работу из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса.

Ранее мэр Москвы объявил в столице режим всеобщей самоизоляции. Жителям города запрещено выходить из дома и гулять по улицам, кроме в случаях крайней необходимости, пишет агенство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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