Москвичи будут выходить на улицу по спецпропускам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ближайшие дни правительство Москвы проработает вопрос выдачи спецпропусков жителям столицы, без которых они не смогут покидать свои дома. Об этом говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы», — говорится в сообщении. Кроме того, в течение ближайшей недели в столице развернут умную систему контроля соблюдения домашнего режима. «Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — подчеркнул градоначальник.

При этом, как отмечается, режим обязательной самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать и уезжать из города. Речь идет только о запрете передвижения по городу без веской причины. В официальном telegram-аккаунте регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом говорится, что порядок выдачи москвичам спецпропусков, как и их вид, будет определен отдельным актом правительства Москвы. «До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются», — говорится в сообщении.

Ранее, напомним, Сергей Собянин объявил о введении с 30 марта в Москве режима самоизоляции. С этого дня жители столицы смогут покидать свои дома только в случае, если им нужно на работу, в магазин или аптеку, выгулять домашних животных или выбросить мусор, а также обратиться за медицинской помощью.

По последним данным, в России зафиксировано 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 64 пациента выздоровели. При этом более тысячи больных приходится на Москву.