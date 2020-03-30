В Москве из больницы в Коммунарке сбежала девушка, у которой ранее был подтвержден коронавирус. Пациентка покинула учреждение и поехала к себе домой.
«Женщина, у контрой была диагностирована коронавирусная инфекция, сбежала из больницы в Коммунарке. Она пришла домой на Профсоюзную улицу», — пишет телеканал «360». Как только медики узнали о пропаже, тут же принялись ее возвращать. Пациентка не хотела открывать двери и «громко всех посылала». Пришлось вызывать силовиков и вскрывать двери. Позже выяснилось, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительной версии, женщина успела пообщаться с тремя соседями. Теперь им придется сдать анализы на COVID-19. Кроме того, в подъезде, где живет пациентка, была проведена санитарная обработка.
По последним данным, в России зафиксировано 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 64 пациента выздоровели.
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