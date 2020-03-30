Шнуров написал песню про карантин в России

Сергей Шнуров написал новую песню
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Музыкант и поэт Сергей Шнуров спел песню про карантин в России. Своим произведением Шнуров поделился в Instagram.
«Скромно пасть свою разинув, соберу. Продуктовую корзину, и в нору. Пиво, водочка, мартини — черт не съест. Я сопьюсь на карантине, вот те крест», — спел Шнуров.
С 30 марта в Москве вводится режим всеобщей самоизоляции. Покидать дом можно будет для похода на работу или в больницу в экстренном случае, а также чтобы купить еду, выбросить мусор или выгулять в собаку в 100 метрах от дома.
Ранее Сергей Шнуров в стихах написал, как можно победить коронавирус.