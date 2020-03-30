29 марта 2020

Шнуров написал песню про карантин в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группировка «Ленинград». Магнитогорск, шнуров сергей
Сергей Шнуров написал новую песнюФото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Музыкант и поэт Сергей Шнуров спел песню про карантин в России. Своим произведением Шнуров поделился в Instagram.

«Скромно пасть свою разинув, соберу. Продуктовую корзину, и в нору. Пиво, водочка, мартини — черт не съест. Я сопьюсь на карантине, вот те крест», — спел Шнуров.

С 30 марта в Москве вводится режим всеобщей самоизоляции. Покидать дом можно будет для похода на работу или в больницу в экстренном случае, а также чтобы купить еду, выбросить мусор или выгулять в собаку в 100 метрах от дома.

Ранее Сергей Шнуров в стихах написал, как можно победить коронавирус.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...