Правительство РФ обновило список товаров первой необходимости

Новый список насчитывает 23 позиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство России утвердило новую редакцию распоряжения со списком непродовольственных товаров первой необходимости. Соответствующий документ опубликован на официальном портале кабинета министров РФ.

«Регионы вправе дополнить перечень в зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации», — говорится в документе.

Новый список насчитывает 23 позиции. Из него исключили табачную продукцию, печатные СМИ, похоронные принадлежности и автозапчасти. В некоторые пункты перечня внесли дополнения и уточнения. Так, товары для детей были детально расписаны. В списке также разделили пункт «Мыло и моющие средства» на две части: «Мыло хозяйственное» и «Мыло туалетное».

Как сообщает Nation News, из перечня убрали электрооборудования, кабельную продукцию, бытовые приборы и ряд других товаров, которые ранее считались непродовольственной продукцией первой необходимости.

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