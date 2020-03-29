Екатеринбуржцев выселили из отеля в Сочи из-за карантина

Туристов отправили самолетом домой раньше на несколько дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Семью из Екатеринбурга, которая отдыхала на Красной поляне в Сочи, выселили из отеля «Горки Город». Автобус за туристами приехал в ночь на 29 марта.

«Мы заселились в отель еще до карантина. Некоторые кафе, продуктовые магазины были открыты, поэтому отдых от привычного особо не отличался. Когда неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена президентом России Владимиром Путиным нерабочей, многие решили не сидеть дома и стали бронировать путевки в Сочи. Изначально говорилось, что новых туристов заселять не будут, а тех, кто уже проживает, не эвакуируют. Нам сказали просто о сидеть в номере и без особой нужды не выходить, но уже ночью позвонили с требованием собирать вещи. В 7 утра у нас был вылет», — сказала собеседница агентства. Она уточнила, что номер в отеле был забронирован еще на четыре дня, деньги в компании «Библио-Глобус» обещали вернуть.

Ранее URA.RU сообщало, что пляжи Сочи оказались переполнены туристами в преддверии нерабочей недели, объявленной с 30 марта по 5 апреля президентом РФ Владимиром Путиным.

За последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса, зафиксировано четыре смерти, выздоровели 15 человек. Всего на данный момент в стране выявлено 1 534 случая коронавируса в 65 регионах. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране прекращена работа торговых центров, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, отменены массовые мероприятия.