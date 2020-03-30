Первого пермяка перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ из-за коронавируса

Пермяка, заразившегося коронавирусом, перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Такое заявление замминистра здравоохранения Прикамья Евгения Камкина 30 марта опубликовано в Instagram главы регионального минздрава Оксаны Мелеховой.
«У одного пациента состояние ухудшилось. Он сейчас находится в отделении реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Ухудшение связано с наличием у него сопутствующего онкологического заболевания», — рассказал Камкин. Он пояснил, что еще два пермяка находятся в состоянии средней тяжести и им поставлен диагноз пневмония. У оставшихся восьми человек с коронавирусом состояние удовлетворительное.
Также в Прикамье с признаками ОРВИ госпитализировано 49 человек, еще 3755 человек без признаков ОРВИ находится дома на самоизоляции. Всего в регионе коронавирус подтвержден у 11 человек.
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