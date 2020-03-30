29 марта 2020
28 марта 2020
27 марта 2020
26 марта 2020

Первого пермяка перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, здоровье, медицина, ивл, коронавирус, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
Пермяка с коронавирусом подключили к аппарату искусственной вентиляции легкихФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пермяка, заразившегося коронавирусом, перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Такое заявление замминистра здравоохранения Прикамья Евгения Камкина 30 марта опубликовано в Instagram главы регионального минздрава Оксаны Мелеховой.

«У одного пациента состояние ухудшилось. Он сейчас находится в отделении реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Ухудшение связано с наличием у него сопутствующего онкологического заболевания», — рассказал Камкин. Он пояснил, что еще два пермяка находятся в состоянии средней тяжести и им поставлен диагноз пневмония. У оставшихся восьми человек с коронавирусом состояние удовлетворительное.

Также в Прикамье с признаками ОРВИ госпитализировано 49 человек, еще 3755 человек без признаков ОРВИ находится дома на самоизоляции. Всего в регионе коронавирус подтвержден у 11 человек.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Пермь. Коронавирус», а также телеграм-канале «Пермь. Коронавирус»

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...