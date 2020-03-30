29 марта 2020

Изолированный глава Верхней Салды сдал тест на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Первый забор проб показал отсутствие коронавирусной инфекции у главы Верхней СалдыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Глава Верхней Салды (Свердловская область) Михаил Савченко, ушедший на режим самоизоляции после контакта с потенциальным заболевшим коронавирусом, сдал тест на наличие заболевания. Результат первого анализа оказался отрицательным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Первый тест — отрицательный. Несмотря на это он продолжает находиться на самоизоляции», — объяснили в мэрии. Главу города ждет еще два забора проб.

Савченко самоизолировался 25 марта после новости о первом потенциальном больном коронавирусом в Верхней Салде. Обязанности главы города были переданы его заместителю по социальной сфере Евгении Вербах. По информации источников URA.RU, предварительно подтвержден факт заражения новой коронавирусной инфекцией у топ-менеджера корпорации «ВСМПО-Ависма».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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