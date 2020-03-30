Изолированный глава Верхней Салды сдал тест на коронавирус

Первый забор проб показал отсутствие коронавирусной инфекции у главы Верхней Салды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Верхней Салды (Свердловская область) Михаил Савченко, ушедший на режим самоизоляции после контакта с потенциальным заболевшим коронавирусом, сдал тест на наличие заболевания. Результат первого анализа оказался отрицательным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Первый тест — отрицательный. Несмотря на это он продолжает находиться на самоизоляции», — объяснили в мэрии. Главу города ждет еще два забора проб.

Савченко самоизолировался 25 марта после новости о первом потенциальном больном коронавирусом в Верхней Салде. Обязанности главы города были переданы его заместителю по социальной сфере Евгении Вербах. По информации источников URA.RU, предварительно подтвержден факт заражения новой коронавирусной инфекцией у топ-менеджера корпорации «ВСМПО-Ависма».