Россиян ждет ряд положительных изменений. Доступнее станет ипотека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Законы, которые вступят в силу в апреле, коснутся ОСАГО, маткапитала, пенсий и защитят кредиты россиян, пострадавших от коронавируса.

В частности, на 6,1% будут проиндексированы социальные пенсии россиян. Их средний размер вырастет примерно на 255 рублей и составит 9 062 рубля. Повышение выплат затронет 3,9 млн человек. Это граждане, которые получают деньги по инвалидности, старости, из-за потери кормильца. Социальную пенсию будут получать и дети, оба родителя которых неизвестны.

Кроме того, с 1 апреля Центробанк обнулит в системе быстрых платежей тарифы для банков за переводы между физлицами, что позволит россиянам либо бесплатно, либо с минимальными комиссиями переводить деньги в системе с карты на карту. Также ожидается, что доступнее станет ипотека за счет снижения надбавки к коэффициентам риска. Сделано это будет для того, чтобы обеспечить доступность ипотечного кредитования в условиях, когда банки приостанавливают снижение ставок из-за обвала рубля и пандемии коронавируса. «Ипотека станет доступнее с 1 апреля по сравнению с февралем-мартом. Доступнее не в плане процентной ставки, а в плане получения кредита», — пояснил «Российской газете» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Важные изменения ждут всех автовладельцев. С 1 апреля коэффициент КБМ (индивидуальный коэффициент водителя), который влияет на стоимость страховки, будет пересчитан в соответствии с указанием Банка России о страховых тарифах. Изменения в расчете коэффициента происходят в рамках реформы системы ОСАГО — стоимость страхового полиса в будущем будет рассчитывать более индивидуально. КБМ позволяет получить скидку за безаварийное вождение. Соответственно, если за прошедший год водитель не был виновником аварии, то с 1 апреля он получит скидку. И напротив, если ДТП по вине водителя были, то для него КБМ поднимется. Проверить свой КБМ автолюбители могут на сайте РСА .

Упростится процедура получения материнского капитала. Родителям не потребуется собирать справки для получения сертификата. Его будут оформлять автоматически, а все сведения пенсионный фонд будет получать самостоятельно. Родителям достаточно лишь зарегистрировать ребенка и получить свидетельство о рождении. Нововведения, правда, не коснутся родителей с приемными детьми.

Ранее сообщалось, что с апреля Сбербанк вводит комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей.