Законы, которые вступят в силу в апреле, коснутся ОСАГО, маткапитала, пенсий и защитят кредиты россиян, пострадавших от коронавируса.
В частности, на 6,1% будут проиндексированы социальные пенсии россиян. Их средний размер вырастет примерно на 255 рублей и составит 9 062 рубля. Повышение выплат затронет 3,9 млн человек. Это граждане, которые получают деньги по инвалидности, старости, из-за потери кормильца. Социальную пенсию будут получать и дети, оба родителя которых неизвестны.
Кроме того, с 1 апреля Центробанк обнулит в системе быстрых платежей тарифы для банков за переводы между физлицами, что позволит россиянам либо бесплатно, либо с минимальными комиссиями переводить деньги в системе с карты на карту. Также ожидается, что доступнее станет ипотека за счет снижения надбавки к коэффициентам риска. Сделано это будет для того, чтобы обеспечить доступность ипотечного кредитования в условиях, когда банки приостанавливают снижение ставок из-за обвала рубля и пандемии коронавируса. «Ипотека станет доступнее с 1 апреля по сравнению с февралем-мартом. Доступнее не в плане процентной ставки, а в плане получения кредита», — пояснил «Российской газете» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
Важные изменения ждут всех автовладельцев. С 1 апреля коэффициент КБМ (индивидуальный коэффициент водителя), который влияет на стоимость страховки, будет пересчитан в соответствии с указанием Банка России о страховых тарифах. Изменения в расчете коэффициента происходят в рамках реформы системы ОСАГО — стоимость страхового полиса в будущем будет рассчитывать более индивидуально. КБМ позволяет получить скидку за безаварийное вождение. Соответственно, если за прошедший год водитель не был виновником аварии, то с 1 апреля он получит скидку. И напротив, если ДТП по вине водителя были, то для него КБМ поднимется. Проверить свой КБМ автолюбители могут на
Упростится процедура получения материнского капитала. Родителям не потребуется собирать справки для получения сертификата. Его будут оформлять автоматически, а все сведения пенсионный фонд будет получать самостоятельно. Родителям достаточно лишь зарегистрировать ребенка и получить свидетельство о рождении. Нововведения, правда, не коснутся родителей с приемными детьми.
Ранее сообщалось, что с апреля Сбербанк вводит комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей.