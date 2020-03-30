Ямальца ждет суд за прогулку с собакой на самоизоляции

Мужчина решил выгулять собаку, несмотря на запреты Роспотребнадзора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Житель Губкинского (ЯНАО) предстанет перед судом, за то что выгуливал собаку, будучи на самоизоляции. Мужчина вернулся из-за границы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Соседи увидели, как мужчина, который должен быть на самоизоляции, пошел гулять с собакой. Они и обратились в Роспотребнадзор (РПН)», — сообщили в мэрии.

По словам специалистов пресс-службы горадминистрации, в городе это не первый случай нарушения режима самоизоляции. Его нарушила женщина, которая также вернулась из страны с неблагополучной эпидобстановкой. «Она ездила по городу, видимо, по своим делам, нарушив режим», — приводят слова специалистов городского управления Роспотребнадзора в мэрии. Там уточнили, что полиция собрала доказательства и передала материалы проверки в РПН. Уже они будут составлять протоколы и передавать дела в суд. Однако специалистам ведомства придется дождаться, пока у нарушителей кончится режим самоизоляции, чтобы была возможность взять с них объяснения.

Ранее URA.RU сообщало, что в России ужесточается ответственность за нарушение режима самоизоляции. Для физических лиц штраф составит от 15 до 40 тысяч рублей, при повторном нарушении россиянам придется платить до 300 тысяч. Внесение данных поправок в Кодекс об административных правонарушениях одобрено российским правительством.