Первые жители Челябинской области вылечились от коронавируса

Врачи выписали первого из заболевших челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области первые два пациента полностью вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом 1 апреля сообщил на брифинге губернатор Алексей Текслер.

«Вылечились от коронавируса два человека — жители Магнитогорска и Миасса», — заявил глава региона.

Молодой житель Миасса был первым южноуральцем, у которого была официально подтверждена коронавирусная инфекция. Он вернулся из Испании, где в разгар эпидемии отдыхал на курорте, и не счел нужным соблюдать режим самоизоляции. Болезнь его протекала в легкой форме.

Число жителей Челябинской области, у которых новосибирский центр «Вектор» подтвердил диагноз коронавирусной инфекции, к 1 апреля выросло до 20 (+6) человек.