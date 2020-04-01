31 марта 2020

Первые жители Челябинской области вылечились от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус, лаборатория
Врачи выписали первого из заболевших челябинцевФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области первые два пациента полностью вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом 1 апреля сообщил на брифинге губернатор Алексей Текслер.

«Вылечились от коронавируса два человека — жители Магнитогорска и Миасса», — заявил глава региона.

Молодой житель Миасса был первым южноуральцем, у которого была официально подтверждена коронавирусная инфекция. Он вернулся из Испании, где в разгар эпидемии отдыхал на курорте, и не счел нужным соблюдать режим самоизоляции. Болезнь его протекала в легкой форме.

Число жителей Челябинской области, у которых новосибирский центр «Вектор» подтвердил диагноз коронавирусной инфекции, к 1 апреля выросло до 20 (+6) человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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