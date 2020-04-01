Число заболевших коронавирусом в Челябинской области резко увеличилось

После двухдневной паузы зараженных стало больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число жителей Челябинской области, у которых новосибирский центр «Вектор» подтвердил диагноз коронавирусной инфекции, выросло до 20 (+6) человек. Об этом сообщил на брифинге 1 апреля губернатор Алексей Текслер. Южноуральцев с условно-положительными результатами анализов стало пять (+4).

«За сутки у нас подтвердилось шесть случаев заражения к 14, которые были», — заявил глава региона.

31 марта в регионе ввели режим всеобщей самоизоляции: по словам губернатора, область вышла на девятое место в России по числу зараженных. При этом южноуральцы, по большей части, соблюдают ограничения — когда-то людные места опустели, как это видно по фото.

С 31 марта в Челябинске началась обработка улиц обеззараживающим раствором 3%-й перекиси водорода. Утром 1 апреля на дорогах появились спецмашины АКПМ-ЗУ на базе армейских «УРАЛов», распыляющих дезраствор с помощью авиационных турбин.