Во время карантина по коронавирусу в Курганской области выросла уличная преступность

Статистика по количеству преступлений, совершенных в Курганской области на минувшей неделе, объявленной с 28 марта нерабочей, показала рост уличной преступности. Причиной мог стать начавшийся карантин и ситуация в экономике. Таким мнением с URA.RU поделился инсайдер из сферы, связанной с силовиками.
«Рост уличной преступности отражает падение доходов местного населения. Из-за ситуации с коронавирусом, объявленным карантином и в целом ситуацией в экономике, некоторые зауральцы остались без работы и без денег», — считает инсайдер.
Он добавляет, что заработок в первую очередь теряют те, кто работает на предпринимателей. «Если у бизнесменов есть „подушка безопасности“ [накопленные средства], то у обычных рабочих, сотрудников, вряд ли», — поделился источник. Также он считает, что уличная преступность может быть связана со злоупотреблением спиртными напитками: «Людям заняться нечем. У нас нет культуры отдыха. Начинают пить и совершать преступления».
Статистика по числу совершенных преступлений опубликована на сайте УМВД России по Курганской области. «В период с 23 по 29 марта зарегистрировано семь грабежей, 89 краж, за мелкое хулиганство привлечен 141 житель», — говорится в официальных данных. При этом на позапрошлой неделе (с 16 по 22 марта) число грабежей было четыре, краж 81, мелких хулиганств зафиксировано 110.
По закону к мелкому хулиганству относится «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества».
В целом число преступлений в регионе за минувшую неделю (292, из них раскрыто 189) по сравнением с предыдущей (317, из них раскрыто 208) снизилось. Получить оперативные комментарии в пресс-службе областного УМВД URA.RU не удалось. В ведомство направлен запрос.
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