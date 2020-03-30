29 марта 2020

Губернатор Шумков обратился с просьбой к курганцам в связи с пандемией коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернские чтения. Курган, шумков вадим, портрет
По словам Вадима Шумкова, 18 жителей Курганской области, которые прибыли из-за границы, не соблюдали карантинФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выступил с обращением к гражданам. На своей странице в социальной сети в «ВКонтакте» он призвал курганцев оставаться дома.

«Мы сейчас познаёмся как общество во всех смыслах. Оставайтесь дома. Оставайтесь людьми. Берегите себя и своих близких», — написал Шумков. Он отметил, что 18 жителей Курганской области, которые прибыли из-за границы, не соблюдали карантин. Глава региона напомнил, что вирус проявляется в первые 1-2 недели. Поэтому, как отмечает Шумков, очень важно, чтобы человек, прибывший в область из стран, где зафиксирован коронавирус, находился дома, не распространяя угрозу.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев о том, что ситуация с эпидемией коронавируса «крайне серьезна». Он отметил, что в случае неблагоприятного сценария властям придется принять более жесткие меры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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