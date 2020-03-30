Сотрудник СИЗО обогатился на миллионы рублей на взятках от родственников заключенных

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Начальника отдела СИЗО подозревают в получении взятокФото: Алексей Андронов © URA.RU

В Санкт-Петербурге задержали майора внутренней службы, начальника оперативного отдела ФКУ СИЗО-6. Его подозревают в получении взяток в размере 10 млн рублей. Об этом сообщают «Невские новости».

«Подозреваемый был задержан при получении очередной взятки в сумме 400 тысяч рублей от знакомой лица, содержащегося в следственном изоляторе», — передает региональное управление СКР.

По версии следствия, с июля 2018 года начальник отдела брал взятки от представителей лиц, содержащихся под стражей. За это он должен был делать пребывание за решеткой более комфортным. Сейчас правоохранители проводят обыски, в том числе и СИЗО. Решаются вопрос об избрании майору меры пресечения.

Ранее сообщалось, что во взятках подозревают главу Тугулымского городского округа Свердловской области Сергея Селиванова. 27 марта в его доме прошли обыски.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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