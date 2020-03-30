Тюменские власти накажут пенсионеров, массово нарушивших карантин

Тюменские власти узнали о нарушениях, проанализировав данные транспортных карт Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменцы старше 65 лет массово нарушили условия самоизоляции, введенные в регионе с 28 марта. Об этом сообщила замгубернатора Ольга Кузнечевских во время брифинга. По словам чиновницы, власти узнали о нарушениях, проанализировав данные транспортных карт, который будут заброкированы.

«Выходные показали, что меры разобщению людей не сработали. Люди продолжают посещать магазины, прогуливаются, очень много ездят на личном и общественном транспорте. Мы в тестовом режиме проверили поездки граждан 65+. На каждого пришлось более трех поездок», — сообщила Кузнечевских. Она отметила, что карты нарушителей будут заблокированы.

Замглавы региона подчеркнула, что органам внутренних дел дано предписание наблюдать за теми, кто должен быть на самоизоляции. «Штрафы за нарушение режима самоизоляции сегодня были увеличены федеральными властями. От 15 до 40 тысяч рублей разово, если повторно — это будет другой порядок цифр. Если нарушитель заразит кого-то, то наступит уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы», — предупредила Кузнечевских.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Александр Моор с 28 марта по 10 апреля ограничил выход из дома тюменцев старше 65 лет. Им предписано провести две недели в режиме самоизоляции. Ограничения также коснулись больных хроническими заболеваниями.