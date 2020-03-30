Свердловские власти вводят спецрежим для всех приезжих

Евгений Куйвашев вводит режим самоизоляции для приезжих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На закрытом совещании с главами муниципалитетов Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев анонсировал усиление мер защиты от распространения коронавируса в регионе, сообщили два собеседника URA.RU.

Главам не представили проект указа, но опрошенные URA.RU собеседники отмечают, что одним из ключевых нововведений стал режим самоизоляции для всех приезжих. «Мэрам даны указания контролировать пребывание всех приезжих — учитывая, что многие гостиницы закрыты, люди могут жить на съемных квартирах, у знакомых и родственников. Важно, чтобы они выдержали режим самоизоляции», — рассказал собеседник агентства. Речь идет обо всех приезжих — в том числе из регионов УрФО.

В указе содержатся рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции, в то же время жестких требований находиться дома, аналогичных тем, что введены в Москве, не предусмотрено, знает инсайдер. Вводить ограничение въезда и выезда из города не планируется.

Известно, что в ходе совещание также был представлен доклад замгубернатора Олега Чемезова о ситуации в экономике в условиях коронавируса и мерах по поддержке бизнеса.

Решения Евгения Куйвашева по новым мерам для самоизоляции гражда и предотвращения массового сбора людей будут оформлены указом губернатора, который будет подписан 30 марта, знает инсайдер. В департаменте информационной политики главы региона URA.RU посоветовали дождаться появления официальной информации.