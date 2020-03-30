29 марта 2020
28 марта 2020
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В Курганской области придумали наказание для родителей, отпускающих детей на улицу во время карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, школьники, дети, каникулы, мальчики, велосипед, весна
На данный момент дети не могут покидать дом без сопровождения родителейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Родителей в Курганской области будут штрафовать, если их дети появятся на улице без сопровождения. Об этом сообщает оперативный штаб.

«В случае появления несовершеннолетних за пределами дома (квартиры) без сопровождения законных представителей (в любое время дня), последние будут привлечены к административной ответственности», — уточняется в сообщении. Речь идет о нарушении прав детей на охрану здоровья (ст. 5.35 КоАП РФ).

В штабе добавили, что областное правительство рекомендует оставлять детей в безопасных домашних условиях. Такие меры необходимы для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

В Курганской области с 16 марта введен режим повышенной готовности. 21 марта в регионе подтвердился первый, на данный момент, единственный случай обнаружения коронавируса. 30 марта пациентка выздоровела.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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