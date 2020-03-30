Родителей в Курганской области будут штрафовать, если их дети появятся на улице без сопровождения. Об этом сообщает оперативный штаб.
«В случае появления несовершеннолетних за пределами дома (квартиры) без сопровождения законных представителей (в любое время дня), последние будут привлечены к административной ответственности», — уточняется в сообщении. Речь идет о нарушении прав детей на охрану здоровья (ст. 5.35 КоАП РФ).
В штабе добавили, что областное правительство рекомендует оставлять детей в безопасных домашних условиях. Такие меры необходимы для профилактики распространения коронавирусной инфекции.
В Курганской области с 16 марта введен режим повышенной готовности. 21 марта в регионе подтвердился первый, на данный момент, единственный случай обнаружения коронавируса. 30 марта пациентка выздоровела.
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