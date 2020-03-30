В России увеличили пособие по безработице

Максимальная сумма составила 12 130 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Максимальная величина пособия по безработице в России увеличена до 12 130 рублей. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

«Увеличить на 2020 год <…> максимальную величину пособия по безработице в размере 12 130 рублей», — говорится в документе. Минимальный размер выплаты установлен на уровне 1,5 тысячи рублей.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам из-за ситуации с коронавирусом предложил повысить пособие по безработице. Оно должно быть не ниже уровня МРОТ (12 130 рублей), пишет RT. Дополнительное пособие ввели в Москве: безработные жители столицы в общей сумме будут получать 19 500 рублей в месяц, напоминает «Национальная служба новостей».