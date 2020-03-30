В Перми скончался предполагаемый виновник взрыва в пятиэтажке

В результате взрыва погибло два человека (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми скончался предполагаемый виновник взрыва газа в жилом доме. Таким образом, количество жертв происшествия возросло до двух. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по Пермскому краю.

Ранее сообщалось, что днем 20 марта произошел хлопок бытового газа на третьем этаже дома по улице Чернышевского. В результате погибла проживавшая в доме девушка, еще три человека пострадали. Было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Позднее одному из пострадавших было предъявлено обвинение по пункту «е» части второй статьи 105 УК РФ (причинение смерти общеопасным образом).

«Накануне он скончался. Несмотря на это, продолжается проведение комплекса следственных действий», — приводит слова сотрудника СК РИА «Новости».

До этого специалисты АО «Газпром газораспределение Пермь» заявляли, что причиной хлопка мог стать перерезанный газовый шланг плиты. Из чего специалисты сделали вывод, что аварийные условия могли быть созданы намеренно. Позднее в распоряжении URA.RU оказалось видео, на кадрах которого видно, как одного из пострадавших задерживают и увозят в больницу. Силовики при этом заявляли, что решения об аресте тогда принято не было.