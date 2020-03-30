Крупнейшие торговые сети отказались от приема наличных из-за коронавируса

Доставка заказов будет бесконтактной Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России крупные ритейлеры и онлайн-платформы договорились между собой о правилах работы в условиях пандемии коронавируса. В частности оплатить заказ можно будет только по безналичному расчету. Информацию о заключении соглашения подтвердили в компаниях.

Соглашение подписали Wildberries, группа «М.Видео-Эльдорадо», Ozon, «Ситилинк», «Связной», Lamoda, Avito, Aliexpress, Boxberry и другие. «Компании договорились между собой закрыть торговые залы в магазинах, расположенных по всей России, запретить прием наличных средств и выдавать только предоплаченные заказы», — пишет « Коммерсант ».

Какие договоренности заключили компании?

В магазинах и пунктах выдачи заказов должно находиться только по одному покупателю

Заказы выдаются только бесконтактно

Компании, связанные с продажей одежды, закроют примерочные

Работники носят маски и защитные перчатки

Во всех торговых точках установят санитайзеры



Представители компаний рассказали, что магазины будут работать как точки выдачи заказов. В пресс-службе Wildberries добавили, что в онлайн должны перейти и продуктовые компании. Следить за выполнением соглашений будет Ассоциация компаний интернет-торговли.

Ранее вирусологи рассказали, безопасно ли пользоваться наличными деньгами в условиях коронавируса. В Банке России посоветовали ограничить выдачу наличных из банкоматов, где деньги попадают от одного клиента к другому без обработки, напоминает «Национальная служба новостей».