Российская нефть подешевела до уровня 1999 года

Баррель нефти Urals стоит 16,2 доллара Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена российской нефти марки Urals упала до минимума 1999 года. Один баррель для рынка Северо-Западной Европы стоит 16,2 доллара.

«За неделю российская нефть Urals для Северо-Западной Европы подешевела на 5,51 $», — пишет Forbes со ссылкой на Argus Media.

Ранее сообщалось, что 30 марта мировые цены на нефть снижались по итогам торгов. Цена за баррель нефти марки Brent составила 23,46 доллара, цена за баррель нефти марки WTI — 20,54 доллара за баррель, передает RT. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на нефтяном рынке в ходе телефонного разговора, пишет «Национальная служба новостей».