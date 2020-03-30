Путин назвал главную задачу России в борьбе с коронавирусом

По мнению Владимира Путина, самое важное сейчас — локализовать источники распространения болезни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Самая главная задача в борьбе с распространением коронавируса — максимально локализовать его источники. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с полномочными представителями президента в режиме видеосвязи.

«На нынешнем этапе важнейшая задача — максимально локализовать потенциальные источники распространения болезни», — приводит слова Путина пресс-служба президента России.

Также Путин поручил завершить инвентаризацию состояния медучреждений, уделить особенное внимание аппаратам ИВЛ и задействовать все возможные лаборатории страны для проведения тестов на коронавирус. Кроме того, глава государства поручил создать дополнительный резерв всех использующихся при лечении коронавируса и его осложнений препаратов. После этого Путин обратился к гражданам России с призывом проявлять максимальную заботу о себе и своих близких, а людей пожилого возраста глава государства попросил оставаться дома.