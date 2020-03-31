Челябинские единороссы переманили лидера чужой фракции в Заксобрание

Илья Бархатов (в центре) покидает фракцию «Справедливой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В Заксобрание области нового созыва от «Единой России» с большой вероятностью выдвинется действующий депутат от «Справедливой России», лидер ее фракции Илья Бархатов. Он уже вышел из прежней партии и рассматривается на включение в список кандидатов в Копейском округе №20, сообщил URA.RU источник в «ЕР».

«В Коркинском округе депутат-одномандатник Владимир Горнов уже объявил, что не пойдет на новые выборы. Вместо него выдвинется Марина Поддубная, депутат-списочник в этом же округе. А по списку планируется выдвинуть Бархатова. Он уже вышел из „Справедливой России“ и готовит документы на праймериз „ЕР“», — сказал собеседник.

Сам Бархатов не стал ни подтверждать, ни отрицать переход в «Единую Россию. «На прошлой неделе написал заявление о выходе из партии [«СР»]. Рассматриваю разные варианты, ни один пока не исключаю. Но никакие решения пока не принимал. Поэтому что-то комментировать сложно. Могу только сказать, что на выборы в ЗСО собираюсь», — отметил депутат.

Илья Бархатов занимался компьютерным бизнесом. 36-летний депутат впервые избрался в ЗСО в 2015 году по спискам «СР», возглавил фракцию на профессиональной основе. В региональном парламенте занимает пост зампреда комитета по строительной политике и ЖКХ.

Депутат ЗСО от ЛДПР Сергей Буяков ранее вышел из своей партии и заявился на праймериз «ЕР». Перед прошлыми выборами в аналогичном направлении проследовал вице-спикер Заксобрания Олег Голиков.