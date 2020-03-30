Путин и Трамп по телефону обсудили коронавирус и кризис

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Путин обсудил с Трампом совместные меры по противодействию коронавирусуФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщается на официальном сайте президента России.

«Состоялся продолжительный телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом», — говорится на сайте президента России. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В телефонном разговоре Путин и Трамп обсудили возможности взаимодействия России и США по противодействию распространению коронавируса. Кроме того, главы двух государств обменялись мнениями о текущей ситуации на нефтяном рынке и договорились о проведении консультаций по этому вопросу на уровне министров энергетики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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