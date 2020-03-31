Мишустина попросили закрыть алкомаркеты на время карантина

Россияне стали чаще покупать алкоголь, показало исследование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обартился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой распорядиться закрыть алкогольные магазины на период карантина в связи с коронавирусом.

В качестве причины такой просьбы автор документа указывает, что аналитики зафиксировали рост продаж алкоголя на 47% по сравнению с мартом предыдущего года. Кроме того, проведенный опрос более 6 тысяч граждан старше 18 лет в 60 регионах показал, что россияне увеличили покупку алкоголя почти в два раза из-за введенного карантина.

«В связи со сложностью происходящих событий, профилактикой алкоголизма, прошу вас принять соответствующие меры: поручить закрыть алкомаркеты, „наливайки“ в жилых домах на время карантина», — говорится в обращении.

30 марта, как напоминает RT, Михаил Мишустин поручил губернаторам регионов проработать меры, аналогичные тем, которые были приняты в Москве и Московской области для снижения риска распространения коронавируса. Речь идет о введении режима самоизоляции граждан. По его условиям, люди могут покидать свои дома и квартиры только в случае обращения за экстренной медпомощью в больницу, похода в магазин, аптеку и на работу.