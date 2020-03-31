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Врач-косметолог из ХМАО, вернувшись из заграничного отпуска, продолжила прием пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
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На самоизоляцию теперь вынуждены переходить пациенты косметологаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Сургуте врач-косметолог, вернувшись из отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах, продолжила прием пациентов вместо того, чтобы уйти на самоизоляцию. Об этом URA.RU сообщила одна из клиенток на условиях анонимности.

«Меня в клинике на процедуры принимала ее коллега. Но при этом сама врач находилась в одном помещении с нами. Теперь я сама вынуждена уйти на самоизоляцию, потому что был контакт с человеком, прилетевшим из Эмиратов. А в Сургуте и так уже два человека заболели коронавирусом, вернувшись из этой страны», — жалуется девушка.

Дозвониться до самого врача-косметолога не удалось, она не ответила на телефонный звонок. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что девушка вернулась в Сургут из ОАЭ 18 марта. В Роспотребнадзоре ХМАО сообщили, что проинформированы об этом случае и поручили провести проверку своему сургутскому представительству.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске был уволен директор департамента образования мэрии Эдмонд Игошин за то, что улетел во время отпуска в Таиланд. Сам чиновник, вернувшись домой, счел такое наказание для себя справедливым.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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