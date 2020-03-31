Выявлена новая группа риска, которой грозит коронавирус

У людей с высокой степенью ожирения уменьшен объем фукнционирующих легких Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Люди с лишним весом находятся в группе риска в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Такие люди несут с собой целый букет патологий и, как следствие, будут хуже переносить COVID-19, что и подтверждает текущая статистика», — приводит его слова газета «Известия». Отмечается, что чем выше индекс массы тела, тем тяжелее протекает болезнь.

Подчеркивается, что у людей с высокой степенью ожирения уменьшен объем фукнционирующих легких, что способствует развитию пневмонии. Однако врач-диетолог клиники управления здоровьем Сеченовского университета Наталья Пугачева добавила, что в группу риска входят люди с тяжелой степенью ожирения. Согласно статистике, в Великобритании из общего числа зараженных, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме, почти две трети имеют лишний вес, передает Life . Наиболее высок риск осложнений для людей с индексом массы тела больше 40.

В группы риска в условиях коронавируса также входят люди старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями. Вспышка вируса была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Позже болезнь распространилась практически по всему миру. По последним данным, в мире всего 786 тысяч зараженных, 165 тысяч человек выздоровели, 37 тысяч погибли. В России болезнь выявлена у 1 840 человек. В РФ начали клинические испытания лекарства от малярии «Мефлохин» на больных коронавирусом.