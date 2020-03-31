Россиянам объяснили, как придется платить налог на проценты по вкладам

Эскроу-счета и депозиты со ставкой менее 1% не будут облагаться налогом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Госдуму внесли поправки к закону о налогообложении доходов от процентов по вкладам, превышающих миллион рублей по ключевой ставке Центробанка. Законопроект был принят в первом чтении.

«При текущей ключевой ставке в шесть процентов не будет облагаться налогом доход со вкладов в размере до 60 тысяч рублей в год», — пишет РИА «Новости». Отмечается, что эскроу-счета и депозиты со ставкой менее 1% также не будут облагаться налогом.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны в связи с коронавирусом предложил ввести налог в размере 13% на процентные доходы граждан с банковских вкладов. По словам главы государства, процентные доходы с кредитных вкладов облагаются налогом во многих странах. После принятия закона российские банки зафиксировали рост числа желающих закрыть вклады и получить свои деньги со счетов, пишет RT.