30 марта 2020

Новый бизнес появился в России на фоне карантина: аренда собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., собака, бульдог
Тот, кто берет животное в аренду, должен оставить залогФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В 26 регионах России из-за угрозы пандемии коронавируса введен режим самоизоляции, при котором выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости, в том числе, для выгула животных. В Москве для тех, кто хочет выйти на прогулку, начали сдавать в аренду собак.

«[Появились] объявления, в которых желающим вырваться на улицу, предлагают аренду домашнего питомца от 800 до тысячи рублей в час», — пишет портал «Утро.ру». При этом тот, кто берет животное в аренду должен оставить залог, который может достигать пяти тысяч рублей.

Одна из жительниц столицы готова сдать в аренду свою собаку породы чихуа-хуа за тысячу рублей в час. Для удобства она готова привезти питомца на такси, передает «Национальная служба новостей».

В правилах карантина в России разрешен выгул собак. Однако его можно осуществлять на расстоянии в 100 метрах от дома. Неделя с 30 марта по 5 апреля в стране была объявлена нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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