Ямальских пенсионеров отправят на обязательную самоизоляцию

На Ямале ужесточаются меры по противодействию коронавирусу. Жителей округа старше 60 лет отправят на обязательную самоизоляцию. Соответствующие изменения будут внесены в постановление губернатора Дмитрия Артюхова о режиме повышенной готовности сегодня, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией в регионе.
«Жители категории старше 60 лет обязаны будут уйти на самоизоляцию», — отметил URA.RU инсайдер. По словам источника агентства, изменения должны вступить в силу с 31 марта.
В пресс-службе регионального правительства URA.RU подтвердили, что в правительстве ЯНАО готовятся изменения, которые коснутся граждан в возрасте старше 60 лет. На другие вопросы корреспондента URA.RU там затруднились ответить, сославшись на то, что над поправками еще идет работа.
По официальной информации оперативного штаба ЯНАО на утро 31 марта не зафиксировано ни одного случая заболевания. Под наблюдением врачей находится 15 человек, ранее контактировавших с больными. На самоизоляции в карантине пребывает 1024 человека.
Ранее URA.RU сообщало, что в Москве распоряжением мэра Сергея Собянина был введен пропускной режим. На домашнюю самоизоляцию переведены все жители столицы, независимо от возраста покидать квартиры разрешено только в крайних случаях. Также губернатор Тюменской области Александр Моор ввел в регионе ограничительные меры из-за массовых нарушений гражданами режима самоизоляции.
Последние данные о ситуации вы всегда можете узнать в