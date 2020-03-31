Уральский гонщик, который давил людей на тротуаре, остался недоволен приговором

Владимир Пузырев настаивает. что у него произошел приступ болезни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Уральский гонщик сбил трех человек на тротуаре

В Ленинский суд Екатеринбурга поступила апелляционная жалоба 51-летнего Владимира Пузырева, осужденного за наезд на людей. Об это сообщили URA.RU в суде.

«Сторона защиты Владимира Пузырева, водителя автомобиля Honda, из хулиганских побуждений сбившего на улице Фурманова трех человек, обжаловала приговор», — сообщили в суде.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ленинском суде Владимир Пузырев был приговорен к шести с половиной годам заключения в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.

Суд установил, что 14 ноября 2018 года Пузырев на машине Honda СR-V, не захотел стоять в пробке на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. Пузырев выехал на тротуар и на скорости около 100 километров в час начал давить людей. В результате тяжелые травмы получили 29-летняя Екатерина, ее двухлетний сын и 36-летний Андрей Медведев. На момент ДТП Пузырев из-за болезни был пожизненно лишен прав, но обманом получил новые. Стало известно, что 7 февраля 2018 года Пузырев устроил аналогичное ДТП возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Пузыреву надоело стоять в пробке, и он протаранил соседнюю машину.