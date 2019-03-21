Пузырев сбил людей и врезался в столб Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Родители двухлетнего Вани Норицына, который стал жертвой екатеринбургского «бешеного гонщика», 50-летнего Владимира Пузырева, оформляют инвалидность ребенку. Об этом «URA.RU» рассказал отец мальчика Павел Норицын.

«Сейчас оформляем инвалидность на ребенка, реабилитация пока щадящая, чтобы не мешать организму самому восстанавливаться. Начали ползать, стоять у опоры, в общем все как у младенца. Травма была очень серьезная, проблем большой букет. Взрослый бы при такой травме не выжил», — отметил собеседник.

Кроме того, известно, что семья Норицыных несколько дней назад вернулась из санатория, где мать ребенка проходила реабилитацию. Напомним, мальчик попал под колеса машины вместе со своей мамой, 29-летней Екатериной. «Последние две недели мы провели в санатории, а точнее, в больнице реабилитации „Липовка“. Это была моя реабилитация, спасибо минздраву, нам сделали всем троим бесплатные путевки», — сообщила Екатерина.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 14 ноября 2018 года Владимир Пузырев за рулем «Хонды СR-V» не захотел стоять в пробке, выехал на тротуар и на скорости около 100 км/час стал давить людей. В результате в тяжелом состоянии были госпитализированы мать и сын Норицыны и 36-летний Андрей Медведев. Выяснилось, что Пузырев по медицинским показателям еще в августе 2018 года был пожизненно лишен прав. Однако он обманом получил новое водительское удостоверение, написав заявление, что потерял документ. В СКР возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц».