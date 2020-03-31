30 марта 2020

Свердловским чиновникам прислали результаты первых тестов на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Правительства Свердловской области. Екатеринбург, правительство свердловской области, зал заседаний, правительство со, заседание правительства свердловской области
Чиновники сдали анализы прямо на рабочих местахФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Члены свердловского кабмина и заместители губернатора получили результаты тестов на коронавирус, сообщил источник URA.RU. Ни одного положительного теста не зафиксировано.

«Тесты сдавали индивидуально, к чиновникам на работу выезжали специалисты Центральной городской больницы №3. Показатели отрицательные у всех, в том числе у Дегтярева, который находится на самоизоляции. Но на работу его раньше из-за этого не отпустят», — знает собеседник URA.RU

Директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова не подтвердила и не опровергла факт сдачи анализов члена правительства и заместителями губернатора: «Все [специалисты] находятся на трудовой вахте, показаний для их самоизоляции или медицинского наблюдения за ними не существует», — заявила URA.RU Прыткова.

Неделю назад URA.RU рассказывало, что подчиненные Евгения Куйвашева начали сдавать анализы. Учитывая, что тестов на коронавирус в общем доступе еще не было, их проверяли на грипп и ОРВИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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