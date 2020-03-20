У заместителей губернатора Куйвашева и членов свердловского правительства ищут вирус

Вице-губернаторы сдают анализы по собственной инициативе Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несколько вице-губернаторов и министров Свердловской области сдали анализы на грипп, ОРВИ, а также ряд специфических тестов, которые используются в отсутствие тестов на коронавирус, сообщил источник URA.RU.

«Речи о подозрении на коронавирус нет, но они как ответственные граждане решили добровольно сдать тесты», — уточнил собеседник агентства.

Несколько чиновников проходили обследование в Областной больнице №2 (клиника на Набережной рабочей молодежи, 3, к которой приписаны сотрудники правительства и Заксобрания региона), другие сдали анализы на рабочих местах.

«Лично мне об этом ничего неизвестно. Лично я никаких анализов не сдавал, так как за границей [в последнее время] не был», — заявил URA.RU вице-губернатор Павел Креков.

URA.RU рассказывало, что свердловские политики продолжают ходить на работу в условиях эпидемии коронавируса. Чиновники обрабатывают руки антисептиками перед рукопожатиями, Законодательное собрание региона не будет отменять ближайшее заседание несмотря на то, что в нем примет участие более 50 человек.