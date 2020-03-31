Еще в одном курганском городе отменяют льготный проезд из-за коронавируса

Льготы на проезд получали школьники и пенсионеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Шадринске (Курганская область) городские власти с 1 апреля приостановят льготный проезд в общественном транспорте для школьников и пенсионеров. Об этом рассказала пресс-служба администрации Шадринска.

«С 1 апреля до особого распоряжения будут временно прекращены продажа посадочных купонов и льготный проезд по уже проданным купонам в городском общественном транспорте», — сообщает сайт администрации. По словам властей, это необходимо для предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Льготы получали школьники, пенсионеры, женщины от 55 лет и мужчины старше 60 лет. Постановление о приостановлении подписал глава Шадринска Виктор Ермишкин. Он же будет контролировать исполнение постановления.

28 марта льготный проезд отменили в Кургане. В Курганской области с 16 марта введен режим повышенной готовности. 21 марта в обнаружили единственного, на данный момент, заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе. Ей стала девочка, вернувшаяся из Испании. 30 марта оперативный штаб сообщил, что она выздоровела.