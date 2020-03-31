В Тюмени семь человек сбежали из самоизоляции

Часть вернувшихся из-за рубежа тюменцев не соблюдает карантин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменские власти выявили семь человек, которые нарушили двухнедельный карантин, который должны были соблюдать после возвращения из зарубежных поездок. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотренадзора по Тюменской области.

«За выходные, 28 и 29 марта, режим самоизоляции нарушило семь человек», — рассказали в ведомстве. Как передают источники агентства, нарушителей вычисляют благодаря звонкам очевидцев, рейдам и мониторигу соцсетей — зачастую они сами выкладывают информацию об этом на собственные страницы.

Так тюменский фотограф сообщил в своем Instagram о том, что прилетел из Индии (1024 заболевших коронавирусом по данным на 30 марта) в областной центр 18 марта. Однако тут же опубликовал сторис с рассказом, что идет в магазин за продуктами и кошачьим кормом. За неделю он успел встретиться с друзьями, одна из которых была с ребенком. А также возмутиться поведением владельцев кальянной, которые отказали в обслуживании — поскольку знали, что тот только что вернулся из-за рубежа.

Теперь нарушившим карантин может грозить от 15 до 40 тысяч рублей штрафа. Как сообщила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, при повторном нарушении сумма будет увеличиваться, а в случае заражения контактных лиц виновник может получить уголовное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее URARU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор ужесточил меры по противодействию распространению коронавируса из-за массовых нарушений режимов самоизоляции. В Тюмени закрыли доступ в парки, скверы, детские площадки общественные месте, на набережную Туры, а также заблокировали транспортные карты льготникам. Всего в областной столице зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом.