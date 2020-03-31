30 марта 2020
29 марта 2020
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Очереди за микрозаймами выстроились в курганском городе, несмотря на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет
В Курганской области в Шадринске микрозаймовые организации работают в период карантинаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Курганские общественники проверили работу организаций, которые в период карантина должны быть закрыты. В Шадринске выяснилось, что микрофинансовые организации работают, люди стоят в очереди за получением средств. Информацию URA.RU рассказала зампредседателя курганской общественной организации «Линия защиты» Юлия Загваздина.

«В принципе предприниматели в Шадринске соблюдают постановление правительства, магазины не работают. Вопрос возник к микрофинансовым организациям, которые считают, что они имеют право выдавать свои займы. В одной из организаций даже была очередь, то есть вирус среди людей может распространяться», — поделилась Загваздина.

Разъяснения по условиям работы в дни карантина финансовым организациям дал Центральный банк РФ, уточнила общественница. Согласно рекомендациям ЦБ, компании должны работать дистанционно или в режиме праздничных дней. «При этом один из ломбардов в Шадринске незаконно ссылается на указ губернатора Свердловской области [Евгения Куйвашева] (копия имеется в редакции), хотя работу осуществляет в городе Шадринске», — уточняют общественники.

Информацию о нарушениях шадринцы оформили, как обращение и акт о проведении общественного мониторинга, и направили в областной Роспотребнадзор. «Просим вас провести проверку законности продолжения деятельности в условиях режима предупреждения распространения коронавирусной инфекции», — говорится в обращении.

Получить оперативные комментарии в областном Роспотребнадзоре URA.RU не удалось. Направлен запрос.

В России эта неделя объявлена нерабочей для предотвращения распространения коронавируса. В Курганской области расширился список ограничений в работе предприятий, магазинов и торговых центров.

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