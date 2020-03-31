Улицы Челябинска стремительно пустеют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Челябинска прислушались к призывам властей региона оставаться дома в нерабочую неделю, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным из-за пандемии коронавируса. URA.RU сравнило, как выглядели самые оживленные улицы города до объявления карантина и что происходит сегодня, 31 марта.

Больше всего народу, даже в будние дни, было на Кировке, пешеходной зоне, расположенной в самом центре Челябинска. Закрыты все магазины и кафе, почти не видно гуляющих. Из велосипедистов, в основном, доставщики еды.

Такой Кировка была зимой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Так Кировка выглядит сейчас Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Площадь Революции всего три месяца назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Площадь Революции сейчас, даже велосипедистам вольготно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На проспекте Ленина, где всегда копились автомобильные пробки, стало мало машин. Одинокие велосипедисты на Ленина, как и на Кировке, никому не мешают.

На проспекте Ленина всегда были пробки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проспект Ленина опустел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Режим полной изоляции, в отличие о соседей по УрФО, Свердловской и Тюменской областей, в регионе пока не введен, хотя губернатор Алексей Текслер не исключил, что такие меры будут приняты в самое ближайшее время. При этом Текслер на брифинге 31 марта поблагодарил жителей области за то, что они, в большинстве своем, сидят дома.

«Давайте покажем всей стране, что мы соблюдаем режим самоизоляции, что Челябинская область опорный край, — заявил губернатор и обратился отдельно к молодежи. — Оставайтесь дома. Считайте, что самоизоляция это такой модный флешмоб. Это крайне важно! Мы покажем, что умеем заботиться о себе и своих близких».

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале « Коронавирус. Челябинск », а также в telegram-канале « Коронавирус. Челябинск ».

По Кировке ездят только доставщики еды