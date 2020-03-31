30 марта 2020
29 марта 2020

В Челябинске из-за коронавируса опустели улицы. ФОТО: до карантина и сейчас

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города. Площадь Революции. Челябинск, проспект ленина, пустые улицы
Улицы Челябинска стремительно пустеютФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жители Челябинска прислушались к призывам властей региона оставаться дома в нерабочую неделю, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным из-за пандемии коронавируса. URA.RU сравнило, как выглядели самые оживленные улицы города до объявления карантина и что происходит сегодня, 31 марта.

Больше всего народу, даже в будние дни, было на Кировке, пешеходной зоне, расположенной в самом центре Челябинска. Закрыты все магазины и кафе, почти не видно гуляющих. Из велосипедистов, в основном, доставщики еды.

Ледовый городок на площади Революции и Кировка в преддверии новогодних праздников. Челябинск
Такой Кировка была зимой
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Кировка. Челябинск
Так Кировка выглядит сейчас
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Виды города. Челябинск
Площадь Революции всего три месяца назад
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Улицы города. Площадь Революции. Челябинск
Площадь Революции сейчас, даже велосипедистам вольготно
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На проспекте Ленина, где всегда копились автомобильные пробки, стало мало машин. Одинокие велосипедисты на Ленина, как и на Кировке, никому не мешают.

Снегопад. Пробки. Челябинск
На проспекте Ленина всегда были пробки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Улицы города. Площадь Революции. Челябинск
Проспект Ленина опустел
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Режим полной изоляции, в отличие о соседей по УрФО, Свердловской и Тюменской областей, в регионе пока не введен, хотя губернатор Алексей Текслер не исключил, что такие меры будут приняты в самое ближайшее время. При этом Текслер на брифинге 31 марта поблагодарил жителей области за то, что они, в большинстве своем, сидят дома.

«Давайте покажем всей стране, что мы соблюдаем режим самоизоляции, что Челябинская область опорный край, — заявил губернатор и обратился отдельно к молодежи. — Оставайтесь дома. Считайте, что самоизоляция это такой модный флешмоб. Это крайне важно! Мы покажем, что умеем заботиться о себе и своих близких».

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По Кировке ездят только доставщики еды

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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