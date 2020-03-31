ООН: эпидемия коронавируса спровоцирует голод

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посевные работы в Свердловской области. Богдановичский район, село Байны, трактор, поле, посевная, сельское хозяйство, посев семян
В Германии будет некому собирать спаржуФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Эксперты Организации Объединенных Наций считают, что миру грозит дефицит продовольствия и голод из-за пандемии коронавируса. Сообщение опубликовало издание The Guardian.

«Трудности с логистикой и нехватка рабочей силы из-за коронавируса становятся все более острыми», — приводит издание слова представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро. Отмечается, что большинство европейских стран обычно нанимают сезонных рабочих для сбора и посадки урожая из Польши, Болгарии, Румынии и Украины. Из-за пандемии сейчас нанять таких рабочих не получится.

Издание пишет, что скорее всего в Германии будет некому собирать спаржу, а в Италии клубнику, фасоль и салат. Французский министр сельского хозяйства Дидье Гийом даже призвал французов, потерявших работу, наниматься к фермерам. Однако в сезонные рабочие записались около 40 тысяч человек из необходимых 200 тысяч. В ООН отмечают, что неизвестно, сколько продлится пандемия коронавируса, поэтому нельзя исключать, что может произойти масштабный продовольственный кризис.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также телеграм-канале «Екатеринбург. Коронавирус»

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Природа Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...