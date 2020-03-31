ООН: эпидемия коронавируса спровоцирует голод

Эксперты Организации Объединенных Наций считают, что миру грозит дефицит продовольствия и голод из-за пандемии коронавируса. Сообщение опубликовало издание The Guardian.
«Трудности с логистикой и нехватка рабочей силы из-за коронавируса становятся все более острыми», — приводит издание слова представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро. Отмечается, что большинство европейских стран обычно нанимают сезонных рабочих для сбора и посадки урожая из Польши, Болгарии, Румынии и Украины. Из-за пандемии сейчас нанять таких рабочих не получится.
Издание пишет, что скорее всего в Германии будет некому собирать спаржу, а в Италии клубнику, фасоль и салат. Французский министр сельского хозяйства Дидье Гийом даже призвал французов, потерявших работу, наниматься к фермерам. Однако в сезонные рабочие записались около 40 тысяч человек из необходимых 200 тысяч. В ООН отмечают, что неизвестно, сколько продлится пандемия коронавируса, поэтому нельзя исключать, что может произойти масштабный продовольственный кризис.
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