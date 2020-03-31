Штрафы за нарушение карантина по коронавирусу вырастут в 150 раз

В Москве и регионах, где губернаторы ввели всеобщий карантин, жителей накажут в соответствии с нормами кодекса об административных нарушениях, сообщили опрошенные URA.RU юристы. Сегодня Госдума РФ проголосует за значительное повышение штрафов по трем статьям, сообщил URA.RU депутат Госдумы от Свердловской области Леонид Ветлужиских. Соответствующие поправки будут приняты сразу в трех чтениях, следует из повестки заседания.
Депутаты проголосуют за внесение изменений в статью 6.3 — Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Штрафы для физлиц вырастут до 15000-40000 рублей (сейчас от 100 до 500 рублей), для должностных лиц от 50000 до 150000 рублей (сейчас от 500 до 1000), для юрлиц от 200000 до 500000 рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток (сейчас от 10000 до 20000 и аналогичная санкция с приостановкой деятельности).
Кроме того, планируется внести изменения в статью 20.6 — Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Штрафы для физлиц за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС — от предупреждения до штрафа в 1000 — 30000 рублей; для должностных лиц от 10000 до 50000 рублей, для юрлиц от 30000 до 50000 рублей. В текущей редакции наказания за это нет.
Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских уточнил, что указанные суммы указаны в проекте закона, подготовленного к первому чтению. «Теоретически ко второму чтению суммы штрафов могут поменяться», — уточнил Альшевских.