В Курганской области впервые наказали за фейки о коронавирусе

Житель Кургана заплатит 30 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о количестве заболевших коронавирусом. В пресс-службе областного УМВД URA.RU сообщили, что в регионе штраф за публикацию такой информации назначен впервые.
«Сотрудниками УМВД России по Курганской области в одной из популярных курганских групп в социальной сети выявлена недостоверная информация о количестве заболевших COVID-19 граждан», — сообщили в пресс-службе УМВД. По данным правоохранительных органов, распространение такой информации угрожало общественной безопасности. Суд признал курганца виновным. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
16 марта в Курганской области ввели режим повышенной готовности. На 31 марта в регионе выявили одного человека, заболевшего коронавирусом COVID-19. Это была девочка, вернувшаяся из Испании. 30 марта оперативный штаб сообщил о ее выздоровлении.
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